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После обращения в Генпрокуратуру семейной паре из Удмуртии пересчитали пенсию

08:30, 26 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
После обращения в Генпрокуратуру семейной паре из Удмуртии пересчитали пенсию
08:30, 26 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
884
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Генпрокуратура\n#пенсии
Фото: @arzik2
884
0

Из-за неверных данных от Минсоца республики ПФР полгода начислял пониженные выплаты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии после обращения на личный приём к заместителю Генерального прокурора России приняли меры к восстановлению нарушенных пенсионных прав граждан. Об этом сообщила пресс-служба Управления ведомства по ПФО.

Сообщается, что на личный приём к заместителю генпрокурора России Николаю Шишкину обратилась семейная пара из Удмуртии с заявлением о нарушении пенсионных прав.

Проверка прокуратуры республики показала, что Управлением социальной защиты населения при региональном министерстве социальной политики и труда были представлены ошибочные сведения в Пенсионный фонд России, что с ноября 2021 года по апрель 2022 года повлекло начисление пенсии заявителям в пониженном размере.

После вмешательства прокуратуры и внесения акта прокурорского реагирования уполномоченным органом соцзащиты Удмуртии скорректированы данные в отношении заявителей, направляемые в ПФР, произведены перерасчёт и выплата причитающейся гражданам пенсии в полном объёме.

08:30, 26 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
884
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Генпрокуратура\n#пенсии