После обращения в Генпрокуратуру семейной паре из Удмуртии пересчитали пенсию

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии после обращения на личный приём к заместителю Генерального прокурора России приняли меры к восстановлению нарушенных пенсионных прав граждан. Об этом сообщила пресс-служба Управления ведомства по ПФО.

Сообщается, что на личный приём к заместителю генпрокурора России Николаю Шишкину обратилась семейная пара из Удмуртии с заявлением о нарушении пенсионных прав.

Проверка прокуратуры республики показала, что Управлением социальной защиты населения при региональном министерстве социальной политики и труда были представлены ошибочные сведения в Пенсионный фонд России, что с ноября 2021 года по апрель 2022 года повлекло начисление пенсии заявителям в пониженном размере.

После вмешательства прокуратуры и внесения акта прокурорского реагирования уполномоченным органом соцзащиты Удмуртии скорректированы данные в отношении заявителей, направляемые в ПФР, произведены перерасчёт и выплата причитающейся гражданам пенсии в полном объёме.