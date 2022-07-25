Итоги дня: спасение ижевчанина в Приэльбрусье и рост заболеваемости ковидом в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 25 июля, ковид обнаружен у 24 жителей республики.

Удмуртия в лидерах

Удмуртия заняла четвёртую строчку в рейтинге регионов России по интенсивности заготовки древесины.

Спасение туриста

Туриста из Ижевска эвакуировали с горы Бука-Бакши в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Один из участников группы погиб.

Рост заболеваемости

В Удмуртии за последние две недели рост заболеваемости ковидом составил 54,3%. При этом коллективный иммунитет в республике находится на уровне 11%.

Планы на урожай

Труженики земли Удмуртии планируют в 2022 году собрать урожай зерновых в объёме 700 000 тонн. Аграриями было засеяно 74 тыс. гектаров.

Первая медаль

Студентка ИжГТУ получила медаль Российской Академии Наук за работу «Внутренняя баллистика гладкоствольных орудий». Это первый учащийся вуза в Удмуртии, удостоившийся высокой научной награды.