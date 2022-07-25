В Удмуртии начался приём заявлений от избирателей для голосования по месту нахождения на сентябрьских выборах

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 25 июля, в Удмуртии начался приём заявлений от граждан для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель». Это позволит отдать свой голос не по месту прописки. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Удмуртской Республики.

Данный механизм работает для тех, кто в дни голосования с 9 по 11 сентября будет находиться вне места своей регистрации, но на территории республики. Подав заявление, гражданин будет включён в список «мобильных избирателей» и сможет проголосовать по месту фактического нахождения.

Оформить заявление можно с 25 июля по 5 сентября на госуслугах, в любой территориальной избирательной комиссии или в ближайшем МФЦ. С 31 августа по 5 сентября это можно сделать в любой участковой избирательной комиссии.

Напомним, с 9 по 11 сентября в Удмуртии пройдут выборы главы региона и депутатов республиканского парламента — Госсовета. Для наблюдения за процедурой организован общественный штаб.