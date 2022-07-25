Органы госбезопасности предостерегли жителя Удмуртии от намерений финансировать ИГИЛ*

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии, высказывающийся о намерении отправить деньги запрещённой в России террористической организации ИГИЛ, получил предостережение от органов государственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Удмуртской Республике.

Мужчине объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, квалифицирующихся по части 1.1 статьи 205 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Житель республики в 2022 году высказывался о переводе денег на счета ИГИЛ* с целью финансирования терроризма.

Силовики ограничились предупреждением, поскольку в действиях мужчины отсутствовала объективная сторона состава преступления.

*Верховный суд РФ в 2014 году признал организацию ИГИЛ террористической и запретил на территории России. Участие в этой организации преследуется по закону.