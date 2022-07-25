В Удмуртии появится третий исправительный центр для осуждённых на принудительные работы

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируется открыть третий исправительный центр для заключённых, осужденных на принудительные работы. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН по Удмуртии.

Соглашение о намерении создать новый исправцентр подписали начальник регионального управления ФСИН Вячеслав Третьяков и бизнесмен Дмитрий Телегин, который предоставит общежитие для осужденных и рабочие места.

В Удмуртии работают уже два участка, функционирующих как исправительные центры, в которых могут разместиться 124 человека. Один из них находится в посёлке Каркалай Увинского района, второй — в Сарапуле.

«Расширение системы исправительных центров на территории Удмуртской Республики требуется для того, чтобы осужденные, проживающие в республике, могли отбывать наказание по месту жительства. Применение такого вида наказания, как принудительные работы, способствует успешной социальной адаптации осужденных, получению ими новых специальностей и трудовых навыков, возможности трудоустройства после освобождения», — сообщили в УФСИН по Удмуртии.

Напомним, что исправительный центр в Сарапуле открылся в мае 2022 года. Общежитие и рабочие места предоставила компания «Мебельрум». Осужденных трудоустроили операторами роботизированных комплексов и операторами лаконаливных станков, а также рабочими по сборке табуреток и стремянок.