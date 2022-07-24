Двое студентов из Удмуртии уехали на Донбасс для помощи людям

Ижевск. Удмуртия. Двое студентов из Удмуртии в рамках гуманитарной миссии уехали на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

В 2022 году эта организация создала гуманитарную миссию на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Для студентов есть три направления работы, в которых они могут помочь: медицинское, строительное и педагогическое.

От Удмуртии на миссию отправились Егор Гребёнкин из студенческого педагогического отряда «Южный ветер» из Глазова и Егор Белов из студенческого строительного отряда «Высота» из Ижевска.

Сначала молодые люди в течение трех дней проходили теоретическое и практическое обучение, на котором им рассказали о правилах нахождения в районе со сложной военной обстановкой, правилах пожаротушения и первой медицинской помощи, а также о технике безопасности.

«Лично для меня это очень ценный опыт. Никогда в своей жизни я ещё не был так далеко от дома. Мне даже посчастливилось пообщаться с жителями ДНР. Работа с ними произвела на меня огромное впечатление. Этим людям действительно нужна наша помощь и поддержка. Я осознал важность той миссии, на которую нас отправили, и буду делать все, что в моих силах», — поделился Егор Гребёнкин.

В настоящий момент юноши работают на благоустройстве мемориала «Саур-Могила» в селе Дмитровка в ДНР, помогают планировать земельные участки, занимаются подсобными и земляными работами и помогают в лагере гуманитарной помощи.

У всех участников есть жилье, они обеспечены питанием и необходимым инвентарем.

Чтобы присоединиться к гуманитарной миссии в составе РСО, можно оставить заявку в анкете.