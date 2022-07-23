На пляже Глазова спасли тонущую в воде нетрезвую женщину

Глазов. Удмуртия. На глазовском пляже отряд доброволец отряда ОСВОД спас тонущую в воде женщину. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации.

22 июля 25-летняя жительница Глазова в нетрезвом виде пришла на городской пляж, чтобы искупнуться. Преодолев в воде несколько метров её начало уносить течением за буйки. Выпитый алкоголь не оставил сил на сопротивление, и женщина стала захлёбываться.

Неподалёку оказался доброволец отряда ОСВОД Антон Кузьмин. Он добрался до девушки вплавь и вытащил её на берег. Пострадавшая отказалась от вызова скорой помощи, отдохнула и удалилась с пляжа.

Аналогичный случай произошёл на глазовском пляже 20 июля. Нетрезвый мужчина запутался в канатиках, связующих буйки. Его удалось спасти добровольцам ОСВОД.