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На пляже Глазова спасли тонущую в воде нетрезвую женщину

11:15, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
На пляже Глазова спасли тонущую в воде нетрезвую женщину
11:15, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
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#Глазов\n#Удмуртия\n#спасение\n#спасатели
Фото: Сергей Коновалов (ВКонтакте)
346
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Пострадавшую унесло течением.

Глазов. Удмуртия. На глазовском пляже отряд доброволец отряда ОСВОД спас тонущую в воде женщину. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации.

22 июля 25-летняя жительница Глазова в нетрезвом виде пришла на городской пляж, чтобы искупнуться. Преодолев в воде несколько метров её начало уносить течением за буйки. Выпитый алкоголь не оставил сил на сопротивление, и женщина стала захлёбываться.

Неподалёку оказался доброволец отряда ОСВОД Антон Кузьмин. Он добрался до девушки вплавь и вытащил её на берег. Пострадавшая отказалась от вызова скорой помощи, отдохнула и удалилась с пляжа.

Аналогичный случай произошёл на глазовском пляже 20 июля. Нетрезвый мужчина запутался в канатиках, связующих буйки. Его удалось спасти добровольцам ОСВОД.

11:15, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
346
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#спасение\n#спасатели