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В Удмуртии семь человек госпитализировали с ковидом

10:00, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии семь человек госпитализировали с ковидом
10:00, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
328
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: ИА «Сусанин»
328
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Амбулаторное лечение проходят 846 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки проведено 1 606 ПЦР-тестов, 30 из которых дали положительный результат. Семерым новым заразившимся понадобилась госпитализация в ковид-центр, сообщает региональный Минздрав.

В поликлиниках зарегистрировано 846 пациентов с covid-19. Выздоровели 11 человек, летальных исходов удалось избежать.

37 лечащихся в ковид-центрах находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро – в тяжёлом, из них трое подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

10:00, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
328
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус