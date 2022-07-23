В Удмуртии семь человек госпитализировали с ковидом

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки проведено 1 606 ПЦР-тестов, 30 из которых дали положительный результат. Семерым новым заразившимся понадобилась госпитализация в ковид-центр, сообщает региональный Минздрав.

В поликлиниках зарегистрировано 846 пациентов с covid-19. Выздоровели 11 человек, летальных исходов удалось избежать.

37 лечащихся в ковид-центрах находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро – в тяжёлом, из них трое подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.