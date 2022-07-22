Житель Алнашского района спас тонущего в реке мужчину

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе местный житель спас утопающего. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился днем 21 июля на реке Варали около деревни Новый Утчан. Местный житель увидел купающегося в реке мужчину, который начал тонуть. Молодой человек сразу бросился в воду, вытащил пострадавшего на берег и начал оказывать ему первую помощь.

На место прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали.

Жителей Удмуртии просят соблюдать меры безопасности рядом с водоемами. Исходя из статистики, большое число происшествий случается с пьяными людьми, в сельской местности в необорудованных для купания и отдыха у воды местах.