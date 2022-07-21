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Итоги дня: приезд главы правительства РФ в Удмуртию и помощь в борьбе с лесными пожарами

18:00, 21 июля, 2022
Юрий Абашев
Итоги дня: приезд главы правительства РФ в Удмуртию и помощь в борьбе с лесными пожарами
18:00, 21 июля, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Главные новости четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 21 июля, ковид обнаружен у 31 жителя республики.

Высокие гости

Глава правительства РФ Михаил Мишустин и его заместитель – министр промышленности и торговли Денис Мантуров 21 июля прибыли с рабочим визитом в Ижевск.

Онкологические паспорта

В Удмуртии запущен проект по созданию онкологических паспортов предприятий республики. Это позволит выявлять группы риска среди работников, а работодателям избежать экономических рисков в связи с утратой трудоспособности специалистов.

Новое граффити

На доме №257 по улице Удмуртской в Ижевске до 25 сентября появится большое граффити «Город на Иже». Эскиз художницы Татьяны Трусовой стал победителем отборочного этапа фестиваля «ФормART».

Опять алкоголь

У лодочной станции на Каме в Сарапуле обнаружили тело неизвестного мужчины. 16 июля он, будучи пьяным, отправился купаться на реку и утонул.

Перекроют улицу

В Ижевске на время ремонта теплотрассы перекроют часть улицы Красноармейской. Работы охватят период с вечера 24 июля до утра 26 июля.

Подмога

Аэромобильная группа «Удмуртлеса» в составе 20 человек направлена в Республику Коми для тушения лесных пожаров. Площадь природных возгораний в регионе составляет 1 200 га.

18:00, 21 июля, 2022
Юрий Абашев
259
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги