Для предприятий Удмуртии создадут онкологические паспорта

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии запущен проект по созданию онкологических паспортов предприятий республики. Это позволит выявлять группы риска среди работников, а работодателям избежать экономических рисков в связи с утратой трудоспособности специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского клинического онкодиспансера Удмуртии.

Целью первого выезда врачей-онкологов стал сарапульский завод «Элеконд». 20 июля ведущие специалисты онкологического и кожно-венерологического диспансеров работали в здравпункте предприятия и в поликлинике неподалёку. Среди заводчан проведено анкетирование, осмотры и консультации. Также у работников взяли пробы кожи для диагностики возможных заболеваний.

По итогу было через специалистов прошли 116 человек, выявлено 5 случаев подозрения на рак. На дообследование направлены 40% человек.