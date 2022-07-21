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Для предприятий Удмуртии создадут онкологические паспорта

11:05, 21 июля, 2022
Юрий Абашев
Для предприятий Удмуртии создадут онкологические паспорта
11:05, 21 июля, 2022
Юрий Абашев
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#онкология
Фото: пресс-служба завода «Элеконд»
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Первый выезд специалистов онкодиспансера состоялся 20 июля. Врачи работали на сарапульском заводе «Элеконд».

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии запущен проект по созданию онкологических паспортов предприятий республики. Это позволит выявлять группы риска среди работников, а работодателям избежать экономических рисков в связи с утратой трудоспособности специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского клинического онкодиспансера Удмуртии.

Целью первого выезда врачей-онкологов стал сарапульский завод «Элеконд». 20 июля ведущие специалисты онкологического и кожно-венерологического диспансеров работали в здравпункте предприятия и в поликлинике неподалёку. Среди заводчан проведено анкетирование, осмотры и консультации. Также у работников взяли пробы кожи для диагностики возможных заболеваний.

По итогу было через специалистов прошли 116 человек, выявлено 5 случаев подозрения на рак. На дообследование направлены 40% человек.

11:05, 21 июля, 2022
Юрий Абашев
140
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#онкология