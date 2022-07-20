Итоги дня: начало расширения улицы Тарасова и прорыв теплотрассы на Копровом проезде

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 20 июля, выявлено 28 новых случаев заражения ковидом.

Учли лес

Власти Ижевска на основании решения суда провели учёт объёма срубленных и растущих деревьев 65 квартала Нагорного участка — леса вдоль улицы 40 лет Победы. Также был разработан проект регламента Ижевского лесничества с включением в него данной зелёной зоны.

Трагедии на воде

В разных уголках Удмуртии 19 июня были обнаружены тела трёх утонувших ранее мужчин. Двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения, ещё один выбрал неудачное место для ныряний и ударился головой о бетонные плиты.

Расширение улицы

Дорожники приступили к работам по расширению улицы Тарасова в Ижевске. В настоящий момент на участке между улицами 50 лет ВЛКСМ и Школьной срезан старый асфальт.

Проверка радиации

В Глазове по просьбе жителей проверили радиационный фон у парковки швейной фабрики. В одной точке подозрительного участка зафиксировано превышение уровня излучения.

Борщевики

В Удмуртии более 500 га сельхозземель заросли борщевиком сосновского. Лидер по зарастанию — Балезинский район (428 га).

Фонтан воды

20 июля на проезде Копровом в Ижевске произошёл прорыв на воздушной теплотрассе. Фонтан воды бил на обочину и проезжую часть. Энергетики сообщили, что это произошло вследствие гидравлических испытаний.