Итоги дня: начало расширения улицы Тарасова и прорыв теплотрассы на Копровом проезде

Главные новости среды.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 20 июля, выявлено 28 новых случаев заражения ковидом.
Учли лес
Власти Ижевска на основании решения суда провели учёт объёма срубленных и растущих деревьев 65 квартала Нагорного участка — леса вдоль улицы 40 лет Победы. Также был разработан проект регламента Ижевского лесничества с включением в него данной зелёной зоны.
Трагедии на воде
В разных уголках Удмуртии 19 июня были обнаружены тела трёх утонувших ранее мужчин. Двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения, ещё один выбрал неудачное место для ныряний и ударился головой о бетонные плиты.
Расширение улицы
Дорожники приступили к работам по расширению улицы Тарасова в Ижевске. В настоящий момент на участке между улицами 50 лет ВЛКСМ и Школьной срезан старый асфальт.
Проверка радиации
В Глазове по просьбе жителей проверили радиационный фон у парковки швейной фабрики. В одной точке подозрительного участка зафиксировано превышение уровня излучения.
Борщевики
В Удмуртии более 500 га сельхозземель заросли борщевиком сосновского. Лидер по зарастанию — Балезинский район (428 га).
Фонтан воды
20 июля на проезде Копровом в Ижевске произошёл прорыв на воздушной теплотрассе. Фонтан воды бил на обочину и проезжую часть. Энергетики сообщили, что это произошло вследствие гидравлических испытаний.