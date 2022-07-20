В Удмуртии простились с погибшими на Украине военнослужащими

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошли похороны двух военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

19 июля в Можге простились со старшим сержантом Максимом Кабановым. 20 июля состоялись похороны гвардии рядового Владислава Герасимова из Ижевска. Оба молодых человека за мужество и героизм представлены к ордену Мужества.

Глава региона Александр Бречалов выразил соболезнования семьям погибших. Родным и близким бойцов оказывается помощь.