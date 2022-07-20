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В Удмуртии простились с погибшими на Украине военнослужащими

15:45, 20 июля, 2022
Анна Торхова
В Удмуртии простились с погибшими на Украине военнослужащими
15:45, 20 июля, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#Украина
Фото: twenty20.com
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Бойцов представили к ордену Мужества.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошли похороны двух военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

19 июля в Можге простились со старшим сержантом Максимом Кабановым. 20 июля состоялись похороны гвардии рядового Владислава Герасимова из Ижевска. Оба молодых человека за мужество и героизм представлены к ордену Мужества.

Глава региона Александр Бречалов выразил соболезнования семьям погибших. Родным и близким бойцов оказывается помощь.

15:45, 20 июля, 2022
Анна Торхова
390
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#Украина