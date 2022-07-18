Улыбка и роза: какие эмодзи чаще всего используют жители Ижевска в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Ижевск. Удмуртия. В честь Всемирного дня эмодзи, который отмечался 17 июля, компания VK составила список самых популярных смайлов у россиян.

Сотрудники компании выяснили, какими эмодзи чаще всего пользуются жители 20 крупнейших российских городов в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Список собрали из открытой статистики за год из публичных обсуждений, сообществ и комментариев.

Таким образом выяснилось, что жители Ижевска чаще всего отправляют эмодзи улыбку и красную розу .

Самыми любвеобильными оказались пользователи из Волгограда, Москвы, Новосибирска, Челябинска и Ростова-на-Дону, которые постоянно отправляют сердечки и милые смайлы .

Из-за клевера самыми удачливыми считаются жители Омска, а красноярцы выглядят круто в черных очках . Пользователи соцсетей из Петербурга и Уфы любят присылать пальцы вверх , а жители Тюмени отправлять подарки и поцелуи . Также поцелуи друг другу шлют жители Воронежа и Перми.

Как показывает статистика, самые веселые люди живут в Екатеринбурге, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде, они постоянно выбирают смеющиеся смайлы . А вот жители Казани чаще всего выбирают ладошки .

Пользователи соцсетей из Краснодара любят отправлять огонечки и шутки . А в Саратове любят ставить эмодзи: .