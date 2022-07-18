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Улыбка и роза: какие эмодзи чаще всего используют жители Ижевска в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»

16:10, 18 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Улыбка и роза: какие эмодзи чаще всего используют жители Ижевска в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»
16:10, 18 июля, 2022
Екатерина Сентемова
268
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рейтинг\n#соцсети
Фото: twenty20.com
268
0

Рейтинг составили исходя из открытых обсуждений и комментариев.

Ижевск. Удмуртия. В честь Всемирного дня эмодзи, который отмечался 17 июля, компания VK составила список самых популярных смайлов у россиян.

Сотрудники компании выяснили, какими эмодзи чаще всего пользуются жители 20 крупнейших российских городов в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Список собрали из открытой статистики за год из публичных обсуждений, сообществ и комментариев.

Таким образом выяснилось, что жители Ижевска чаще всего отправляют эмодзи улыбкуи красную розу

Самыми любвеобильными оказались пользователи из Волгограда, Москвы, Новосибирска, Челябинска и Ростова-на-Дону, которые постоянно отправляют сердечкии милые смайлы.  

Из-за клеверасамыми удачливыми считаются жители Омска, а красноярцы выглядят круто в черных очках. Пользователи соцсетей из Петербурга и Уфы любят присылать пальцы вверх , а жители Тюмени отправлять подарки и поцелуи. Также поцелуидруг другу шлют жители Воронежа и Перми.

Как показывает статистика, самые веселые люди живут в Екатеринбурге, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде, они постоянно выбирают смеющиеся смайлы. А вот жители Казани чаще всего выбирают ладошки.

Пользователи соцсетей из Краснодара любят отправлять огонечкии шутки. А в Саратове любят ставить эмодзи:.

16:10, 18 июля, 2022
Екатерина Сентемова
268
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рейтинг\n#соцсети