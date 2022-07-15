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Ижевчанина осудят за жестокую расправу над женщиной, совершённую 12 лет назад

16:10, 15 июля, 2022
Юрий Абашев
Ижевчанина осудят за жестокую расправу над женщиной, совершённую 12 лет назад
16:10, 15 июля, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
Фото: twenty20.com
160
0

Жертва отказалась продавать мужчине алкоголь.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудят 36-летнего мужчину за убийство, совершённое им в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Согласно данным следствия, будучи пьяным, обвиняемый около 4 часов утра 21 июля 2010 года зашёл в ларёк на остановке «Улица Седова». На месте находилась продавец — 35-летняя женщина. Она отказалась продавать алкоголь наведавшемуся мужчине, что привело к конфликту. Тогда злоумышленник выхватил нож и нанёс им женщине множество ударов, от которых та скончалась на месте.

Преступление удалось раскрыть лишь в 2022 году. Следователи по делам о преступлениях прошлых лет изучили все имеющиеся материалы, повторно допросили живущих неподалёку людей. В результате удалось найти свидетеля, опознавшего в выходившем под утро из ларька человеке местного жителя. Возможный преступник попал в разработку.

Следователи опровергли алиби подозреваемого и установили ряд доказательств его причастности к преступлению. Обвиняемый свою вину признал. Дело об убийстве 12-летней давности направленно в суд.

16:10, 15 июля, 2022
Юрий Абашев
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство