Ижевчанина осудят за жестокую расправу над женщиной, совершённую 12 лет назад

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудят 36-летнего мужчину за убийство, совершённое им в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Согласно данным следствия, будучи пьяным, обвиняемый около 4 часов утра 21 июля 2010 года зашёл в ларёк на остановке «Улица Седова». На месте находилась продавец — 35-летняя женщина. Она отказалась продавать алкоголь наведавшемуся мужчине, что привело к конфликту. Тогда злоумышленник выхватил нож и нанёс им женщине множество ударов, от которых та скончалась на месте.

Преступление удалось раскрыть лишь в 2022 году. Следователи по делам о преступлениях прошлых лет изучили все имеющиеся материалы, повторно допросили живущих неподалёку людей. В результате удалось найти свидетеля, опознавшего в выходившем под утро из ларька человеке местного жителя. Возможный преступник попал в разработку.

Следователи опровергли алиби подозреваемого и установили ряд доказательств его причастности к преступлению. Обвиняемый свою вину признал. Дело об убийстве 12-летней давности направленно в суд.