В Ижевске скончался почетный профессор ИжГТУ Александр Ходыкин

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался почетный профессор ИжГТУ Александр Ходыкин. Об этом сообщает управление по связям с общественностью ИжГТУ.

Александр Васильевич окончил Ленинградский институт физической культуры имени Лесгафта. С 1955 по 1991 года он заведовал кафедрой физвоспитания ИМИ-ИжГТУ, а с 1991 по 2012 года работал в должности профессора на кафедре физического воспитания.

В 1960 году Александр Ходыкин одним из первых поддержал идею создания студенческого стадиона «Буревестник» и стал главным инженером стройки. В 2013 году стадиону присвоили его имя.

В мае 1966 года Александр Васильевич вместе с командой нашли легендарное Галево, затем он вошел в группу первых строителей и основателей спортивно-оздоровительного лагеря ИжГТУ.

С 1956 по 1978 года тренер готовил первых в Удмуртии мастеров спорта, чемпионов СССР и России по легкой атлетике. Сам он занимал посты председателя Федерации легкой атлетики УАССР, члена Президиума коллегии судей РСФСР и ДСО профсоюзов, избирался депутатом городского совета и руководил комиссией по физической культуре и спорту.

С 1948 года Александр Васильевич начал судить спортивные соревнования, сначала как рядовой судья, потом как судья всесоюзной категории и даже в качестве главного судьи российских и всесоюзных соревнований. Он стал первым судьей, который представил республику на уровне Олимпиады и являлся главным судьей беговой программы Олимпиады-80 в Москве.

За спортивную деятельность профессор получил почетные грамоты, знаки президента и правительства Удмуртии. Его несколько раз признавали лучшим судьей СССР и России.

Гражданская панихида и прощание запланировано на 16 июля в 11:00 на стадионе «Буревестник».