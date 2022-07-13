Прокуратура обязала власти Ижевска отремонтировать гидротехнические сооружения

Ижевск. Удмуртия. Часть имеющихся в Ижевске гидротехнических сооружений оказались обделены вниманием администрации города, что привело к их запущенному состоянию. Прокурорская проверка показала, что пуниципалитет с недостаточной долей ответственности подошёл к содержанию столь важных объектов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Нарушения были выявлены на муниципальных гидросооружениях по улицам Автозаводская, Новосмирновская, а также на реке Пазелинка недалеко от 1 РКБ. Объекты пребывают в печальном состоянии: водосбросы не имеют решёток, удерживающих мусор, и креплений подводящего грунтового канала. Отмечено зарастание откосов плотин, сами откосы не имеют креплений.

По итогам проверки природоохранный прокурор обратился в суд с целью обязать администрацию города провести капитальный ремонт вышеупомянутых сооружений. Фемида встала на сторону надзорщиков и полностью удовлетворил требования.

Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.