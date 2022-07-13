Пенсионеры Удмуртии пожертвовали часть своей пенсии участникам спецоперации

Воткинск. Удмуртия. Пенсионеры из Удмуртии поделились своими накоплениями с защитниками Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска в соцсети «ВКонтакте».

93-летняя Людмила Матвеевна знает, что такое война, и когда узнала, что военнослужащим нужна помощь, отправила им часть своей пенсии.

Жительницы Ижевска Наталья Фёдоровна и Ольга Анатольевна также перечислили бойцам часть денег, а Николай Фоменко решил отдать оптический прицел Norin 4х205.

Все пожертвования были сделаны в рамках проекта «Всё для Победы», к которому может присоединиться каждый. Военнослужащим нужны бронежилеты, каски, рации, тактические аптечки, бинокли, горелки, газовые баллоны, тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения, квадрокоптеры и карты памяти к ним. Из одежды не помешают берцы, трекинговые ботинки, комплекты формы, банданы, спальные мешки. Также для личного пользования необходимы фляги для воды, средства личной гигиены, плащ-палатки и фонари.

Вещи можно передать в будние дни с 09:00 до 18:00 в региональный исполком Народного фронта в Ижевске на улице Красногеройской, 18. Перечислить средства можно с помощью QR-кода на портале «Всё для Победы». Больше информации расскажут по телефону 655-007.