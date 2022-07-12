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В память о расстреле царской семьи в Ижевске состоится крестный ход

16:35, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
В память о расстреле царской семьи в Ижевске состоится крестный ход
16:35, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
304
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#епархия\n#память
Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии
304
0

Жители пройдут от собора Александра Невского до храма Царственных страстотерпцев.

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные в Ижевске пройдет крестный ход и литургия. об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии в соцсети «ВКонтакте». 

Мероприятие проведут в ночь с 16 по 17 июля в память о расстреле Николая II, его семьи и ближайших слуг в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге в 1918 году. 

Жители Ижевска вместе со священнослужителями начнут крестный ход от собора Александра Невского в 22:00. По улицам Ижевска горожане дойдут до храма Царственных страстотерпцев на Северном кладбище. В этом храме состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

За час до начала литургии в храме все желающие смогут исповедоваться.

16:35, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
304
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#епархия\n#память