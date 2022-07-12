В память о расстреле царской семьи в Ижевске состоится крестный ход

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные в Ижевске пройдет крестный ход и литургия. об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие проведут в ночь с 16 по 17 июля в память о расстреле Николая II, его семьи и ближайших слуг в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге в 1918 году.

Жители Ижевска вместе со священнослужителями начнут крестный ход от собора Александра Невского в 22:00. По улицам Ижевска горожане дойдут до храма Царственных страстотерпцев на Северном кладбище. В этом храме состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

За час до начала литургии в храме все желающие смогут исповедоваться.