В Ижевске осудили экс-директора «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска вынес приговор бывшему директору «Спецгазавтотранса» Владимиру Тумаеву. Об этом «Сусанину» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, бизнесмен обвинялся в покушении на убийство «по найму группой лиц по предварительному сговору». По подозрению в организации заказного убийства Тумаева задержали в феврале 2018 года.

Суд приговорил экс-директора «Спецгазавтотранса» к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Оглашение вердикта состоялось во вторник, 12 июля