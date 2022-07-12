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В Ижевске осудили экс-директора «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева

15:36, 12 июля, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске осудили экс-директора «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева
15:36, 12 июля, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: ИА "Сусанин"
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Бизнесмен получил условный срок.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска вынес приговор бывшему директору «Спецгазавтотранса» Владимиру Тумаеву. Об этом «Сусанину» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, бизнесмен обвинялся в покушении на убийство «по найму группой лиц по предварительному сговору». По подозрению в организации заказного убийства Тумаева задержали в феврале 2018 года.

Суд приговорил экс-директора «Спецгазавтотранса» к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Оглашение вердикта состоялось во вторник, 12 июля

Легендарный Тумаев

В честь 34-й годовщины со дня создания крупнейшего в Удмуртии газово-строительного предприятия «Газпром спецгазавтотрас» информагентство «Сусанин» рассказывает об известном на всю республику человеке, которого по праву можно называть легендой - Влади

15:36, 12 июля, 2022
Юрий Абашев
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд