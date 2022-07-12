В микрорайонах Старого аэропорта Ижевска на две недели отключат горячую воду

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 и 13 июля стартуют очередные этапы гидравлических испытаний, которые затронут район Старого аэропорта и ряд центральных улиц. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс».

17 этап охватит период с 12 по 25 июля. Под отключения попадают следующие дома:

улица 40 лет Победы 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 128, 130, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 144а, 146;

улица Авиационная 10;

улица Ильфата Закирова 1, 1а, 2Б, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 23 к.1, 23 к2, 24, 28, 30, 32, 34, 36;

улица Курортная 4, 6, 10;

улица Камбарская 17, 17б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

улица Ленина 132, 144, 152, 154, 156, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 170, 172, 176, 178, 180;

улица Молодежная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 16Б, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 32, 34, 34а, 34Б, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а;

улица Первомайская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

улица Ухтомского 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26Б, 28

С 13 июля по 26 июля пройдёт 18 этап гидравлических испытаний:

улица Вадима Сивкова 259а, 265а;

улица Карла Маркса 259, 263, 265, 267, 269, 271, 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283, 288а, 300, 300а, 302;

улица Кирова 111, 111а, 111б, 113;

улица Максима Горького 73, 74а, 79, 84, 90, 150, 152, 154, 156, 156а;

улица Милиционная 4, 5, 14;

улица Пушкинская 245а, 253, 253а, 253б, 261, 261а;

переулок Широкий 277

Горожанам упомянутых улиц напоминают, что повышенное давление в трубах может привести к порывам, промоинам и провалам в грунте. Не рекомендуется парковать автомобили рядом с теплотрассами и люками.

В случае обнаружения выхода воды на поверхность необходимо сообщить немедленно сообщить по телефонам диспетчерской службы тепловых сетей: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).