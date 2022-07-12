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От коронавируса в Удмуртии амбулаторно лечатся 780 человек

09:20, 12 июля, 2022
Юрий Абашев
От коронавируса в Удмуртии амбулаторно лечатся 780 человек
09:20, 12 июля, 2022
Юрий Абашев
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
21
0

За сутки выявлено ещё 14 случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии проведено 335 тестов на ковид, 14 из них оказались положительными, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Болезнь в лёгкой форме проистекает у 780 жителей республики. Они находятся на амбулаторном лечении. 37 пациентов, получающих помощь в ковид-стационарах, пребывают в состоянии средней тяжести, семеро находятся в тяжёлом, из них на ИВЛ 3 человека.

Побороли болезнь пять пациентов. Летальных случаев не зарегистрировано.

09:20, 12 июля, 2022
Юрий Абашев
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус