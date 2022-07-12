От коронавируса в Удмуртии амбулаторно лечатся 780 человек

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии проведено 335 тестов на ковид, 14 из них оказались положительными, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Болезнь в лёгкой форме проистекает у 780 жителей республики. Они находятся на амбулаторном лечении. 37 пациентов, получающих помощь в ковид-стационарах, пребывают в состоянии средней тяжести, семеро находятся в тяжёлом, из них на ИВЛ 3 человека.

Побороли болезнь пять пациентов. Летальных случаев не зарегистрировано.