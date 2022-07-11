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Житель Воткинска скончался после нанесённого самому себе ранения пилой на заготовке банных веников

14:35, 11 июля, 2022
Юрий Абашев
Житель Воткинска скончался после нанесённого самому себе ранения пилой на заготовке банных веников
14:35, 11 июля, 2022
Юрий Абашев
536
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#гибель людей
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
536
0

Тело мужчины нашли в автомобиле на просёлочной дороге.

Воткинск. Удмуртия. В Гольянах на заготовке банных веников погиб 60-летний житель Воткинска. Мужчина случайно поранился циркулярной пилой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

О пропаже мужчины заявили родственники. 10 июля около 15:00 его тело было обнаружено в автомобиле на просёлочной дороге у села Гольяны. Установлено, что накануне потерпевший выехал на заготовку банных веников. В ходе работы циркулярной пилой он случайно нанёс себе рану в районе голени. В результате мужчина скончался от потери крови.

Расследование случившегося продолжается.

14:35, 11 июля, 2022
Юрий Абашев
536
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#гибель людей