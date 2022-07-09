Очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса отправили из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Новую партию гуманитарных грузов для Донбасса отправили из Ижевска. Колонная из трех грузовых автомобилей выехала из столицы Удмуртии 9 июля.

В посылке общим весом более 42 тонн - все самое необходимое, рассказала руководитель республиканского Штаба общественной поддержки Юлия Седова. «Из пункта приема гуманитарной помощи мы отправляем продовольственные товары с длительным сроком хранения, предметы личной гигиены, бутилированную воду, а также письма, которые написали школьники Удмуртии солдатам, выполняющим воинский долг в зоне спецоперации», — пояснила Юлия Седова.

В сборе и отправке гуманитарной помощи участвовали представители общественных организаций, православных и мусульманских общин республики. «Хотелось бы поблагодарить всех, кто искренне, от души помогает людям, которых они даже не видели и не знают, кто с чистым сердцем желает поддержать их в трудную минуту», — сказал советник муфтия Удмуртии Флюр Гайнанов.

Грузовики везут жителям ДНР и ЛНР консервы, крупы, чай, кофе, макароны, печенье, сладости, сгущенное молоко, а также трансформаторное масло и автомобильные шины. Колонну сопровождают сотрудники Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике. Перевалочным пунктом назначения станет Донской спасательный центр МЧС России в Ростовской области. Оттуда гуманитарный груз отправится на Донбасс.

Напомним, это уже восьмая отправка помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик из Удмуртии. Ранее в распределительные центры в Белгородской и Ростовской областях, в Республике Крым и в Донской спасцентр МЧС России было доставлено около 189 тонн продовольствия, строительных материалов и медикаментов.

Как рассказала Юлия Седова, пункт приема гуманитарной помощи на базе регионального Штаба общественной поддержки продолжает свою работу. Он расположен в Ижевске по адресу: улица Наговицына, 9а. Обращаем внимание: продукты питания принимаются при наличии сертификата качества, его несложно попросить у продавца в магазине. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии 8(3412) 232-800.