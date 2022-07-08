Чиновники и общественники Удмуртии поздравили жителей с Днём семьи, любви и верности

Ижевск. Удмуртии. Чиновники, политики и общественники Удмуртии поздравили жителей республики с Днём семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Многие из них поделились в соцсетях фотографиями своих семей.

Министр по физической культуре и спорту Удмуртии Александр Варшавский философски отметил, что главное в семейной жизни всегда быть вместе, даже когда не рядом.





Руководитель Агентства по делам молодёжи Удмуртии Алексей Выстребов признался, что государственный праздник стал примером для семейного дня любви, жены и нежности, который он отмечает с супругой каждую субботу.





Депутат Госсовета Удмуртии и президент всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова призналась в своём посте в любви своему супругу Александру.





Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям Тимур Ягафаров назвал семью самым ценным в жизни.

«Всё, что мы делаем, чего стремимся достичь, мы делаем ради наших самых близких людей. Ничто не согреет и не наполнит нас так, как тепло любимого человека, смех наших детей. В семье мы находим поддержку и черпаем силы для всех важных поступков и дел», — признался народный избранник.





Глава Дебёсского района республики Андрей Иванов рассказал, что семья для него — люди, которым он нужен в радости и горе, в мелочах или целом. Семья для него — тыл и опора





Для главы Кезского района Ивана Богданова семья — очаг любви, верности и добра, это близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, это атмосфера любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок к формированию и развитию любого члена общества.





Кроме руководителей муниципалитетов свои признания опубликовали и их супруги. Например, Алла Коновалова, супруга главы Глазова, предложила в этот праздничный день не желать любви для родных, а просто поцеловать.

«Пригладьте непослушную прядь сына. Обнимите дочку просто так, без причины, шепните ей, что она самая лучшая. Пусть в ваших домах всегда звучит весёлый смех. Улыбнитесь своей второй половине», — написала Алла Коновалова.





Помимо личных историй руководители муниципалитетов рассказали на своих страницах и о семьях жителей своих городов и районов. Например, глава Сарапула Виктор Шестаков посвятил публикацию семья Сергея и Ольги Собяниных, которые работают в межмуниципальном отделе МВД России «Сарапульский».





На официальных страницах в соцсетях республиканских ведомств также разместили сообщения о семьях. Например, МВД по Удмуртии рассказало о семье Ильшата и Дианы Губайдуллиных. Супруг — начальник отделения в Угрозыске, супруга — старший следователь. Познакомились они по долгу службы. В этом году семья отметила пятилетие совместной жизни.





Председатель регионального отделения Союза женщин России Ольга Жаркова, супруга экс-мэра Ижевска Юрия Тюрина, призналась, что хранить друг другу любовь и верность — большой труд и работа над собой, но они всегда вознаграждаются сполна.





Депутат Госдумы России от Удмуртии Олег Гарин также опубликовал фото, на котором он вместе с супругой, признавшись, что для него семья — самое главное и ценное в жизни.