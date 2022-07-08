Книга Памяти будет издана в Глазове в честь юбилея вывода войск из Афганистана

Глазов. Удмуртия. В Глазове создадут Книгу Памяти, посвященную 35-летию со дня вывода ограниченного контингента войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова в соцсети «Вконтакте».

Книгу подготовят администрации Глазова и Глазовского района, общественные организации города и военный комиссариат. Она расскажет читателям о уроженцах Глазовского района, участвовавших в боевых действиях и локальных конфликтах. Выпустят Книгу Памяти в 2024 году.

Жителей региона просят помочь собрать как можно больше информации о героях войны. Чтобы поделиться сведениями, нужно заполнить анкету и дать справочную информацию о человеке. Все документы следует прислать на почту военного комиссариата vk_udm_glaz_1@mail.ru.