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Книга Памяти будет издана в Глазове в честь юбилея вывода войск из Афганистана

12:30, 08 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Книга Памяти будет издана в Глазове в честь юбилея вывода войск из Афганистана
12:30, 08 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#книги\n#память\n#ветераны
Фото: пресс-служба администрации Глазова
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0

Жители региона могут помочь в ее наполнении.

Глазов. Удмуртия. В Глазове создадут Книгу Памяти, посвященную 35-летию со дня вывода ограниченного контингента войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова в соцсети «Вконтакте».

Книгу подготовят администрации Глазова и Глазовского района, общественные организации города и военный комиссариат. Она расскажет читателям о уроженцах Глазовского района, участвовавших в боевых действиях и локальных конфликтах. Выпустят Книгу Памяти в 2024 году.

Жителей региона просят помочь собрать как можно больше информации о героях войны. Чтобы поделиться сведениями, нужно заполнить анкету и дать справочную информацию о человеке. Все документы следует прислать на почту военного комиссариата vk_udm_glaz_1@mail.ru.

12:30, 08 июля, 2022
Екатерина Сентемова
62
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#книги\n#память\n#ветераны