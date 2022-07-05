Жителям Удмуртии разъяснили снятие коронавирусных ограничений

Ижевск. Удмуртия. В связи с тем, что с 1 июля в России отменили антиковидные ограничения, «Сусанин» решил узнать, что именно теперь разрешено жителям Удмуртии. Разобраться в этом нам помог заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Михаил Трофимов.

По его словам, коронавирусные ограничения не отменили, а только приостановили действие ряда нормативных документов, которые касались противоэпидемических мероприятий и санитарных правил по профилактике коронавирусной инфекции.

«Ситуация продиктована тем, что уже начиная с мая идет стабильное снижение и стабильно низкие уровни заболеваемости», — отметил Михаил Трофимов.

У более 60% заболевших коронавирусом в России и в Удмуртии болезнь протекает в респираторной форме, у более 25% — это бессимптомная форма, у 5-8% болезнь протекает в средней форме тяжести либо перетекает во внебольничную пневмонию.

В Удмуртской Республике ежедневно регистрируется 14-15 случаев заболевания ковидом, но управление Роспотребнадзора вторую неделю наблюдает стабильное снижение заболеваемости на 20% и более.

В результате теперь в местах массового пребывания людей граждане могут ходить без масок и не соблюдать социальную дистанцию. Также сняты все ограничения на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе по численности людей, а заведениям общественного питания по всей России разрешено работать в ночное время — с 23:00 до 06:00.

Также было внесено изменение в ограничительные меры для детских и молодежных массовых мероприятий. В марте образовательным организациям разрешили проводить подобные мероприятия на открытом воздухе, сейчас им можно устраивать их в помещении и собирать большое количество детей. Однако ограничения по присутствию родителей, например, на школьных мероприятиях, продолжают действовать.

При заболевании коронавирусом человек все же обязан находиться дома на больничном, но люди, которые контактировали с зараженным, уже могут не соблюдать изоляцию.

Также отменена трехдневная изоляция для граждан России, пребывающих из-за рубежа.

«При этом остается обязанность граждан по прибытии из-за рубежа размещать на портале Госуслуг информацию либо о сданном ПЦР-тесте, прохождении вакцинации или перенесенном заболевании», — рассказал Михаил Трофимов.

Прошедшие вакцинацию россияне могут просто оставить данные о ней или перенесенном заболевании, а невакцинированные или не переболевшие ковидом будут обязаны сдать ПЦР-тест и загрузить результат на портал Госуслуг.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Михаил Трофимов отметил, что при ухудшении эпидемиологической обстановки все ограничения могут начать действовать вновь.