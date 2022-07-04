Сарапул. Удмуртия. Икону Николая Чудотворца из Николо-Берёзовки принесут в Сарапул. Об этом сообщила пресс-служба Сарапульской епархии.

По благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина и митрополита Уфимского и Башкортостанского Никона 20 июля состоится традиционный Сарапульский Казанский крестный ход с чудотворной иконой святителя Николая.

По традиции святыню из Никольского храма села Николо-Берёзовка Нефтекамской епархии Башкортостанской митрополии встретят в речном порту Сарапула, после чего пронесут по улице Труда в Покровский кафедральный собор.

Здесь икона будет пребывать до 23 июля. Вечером 23 июля икону перенесут в храм Воскресения Христова, где пройдут праздничные богослужения на день памяти святой равноапостольной княгини Ольги. По окончании торжеств чудотворный образ вернётся в Николо-Берёзовку.

Напомним, Сарапульский Казанский крестный ход является одним из старейших в России. Проводится с 1657 года в память о чудесном избавлении Сарапула и окрестностей от эпидемии моровой язвы принесением из Николо-Берёзовки чудотворного образа святителя Николая, а поскольку совпадал с празднованием Явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани — называется «Казанским».