ЦИК Удмуртии принял от Александра Бречалова документы о его выдвижении на выборы главы региона

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 2 июля, действующий глава Удмуртии Александр Бречалов подал документы о своём выдвижении на предстоящие выборы руководителя региона в Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома Удмуртии.

Рабочая группа приняла документы. В ближайшие дни Бречалову дадут разрешение открыть избирательный счёт.

Напомним, что на выборы главы Удмуртии выдвинуты следующие кандидаты: от «Единой России» — Александр Бречалов, от КПРФ — Александр Сыров, от ЛДПР — Тимур Ягафаров, от «Российской партии пенсионеров» — Владимир Сегал.