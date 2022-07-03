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Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид Жемчужина «сталинского ампира» на севере Удмуртии Лонгрид

ЦИК Удмуртии принял от Александра Бречалова документы о его выдвижении на выборы главы региона

12:00, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
ЦИК Удмуртии принял от Александра Бречалова документы о его выдвижении на выборы главы региона
12:00, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
734
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#выборы главы Удмуртии
Фото: пресс-служба ЦИК Удмуртии
734
0

Кандидатуру Бречалова выдвинули на региональной конференции «Единой России».

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 2 июля, действующий глава Удмуртии Александр Бречалов подал документы о своём выдвижении на предстоящие выборы руководителя региона в Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома Удмуртии.

Рабочая группа приняла документы. В ближайшие дни Бречалову дадут разрешение открыть избирательный счёт.

Напомним, что на выборы главы Удмуртии выдвинуты следующие кандидаты: от «Единой России» — Александр Бречалов, от КПРФ — Александр Сыров, от ЛДПР — Тимур Ягафаров, от «Российской партии пенсионеров» — Владимир Сегал.

12:00, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
734
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#выборы главы Удмуртии