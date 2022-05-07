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В Ижевске сотрудники и ветераны органов безопасности Удмуртии возложили цветы к мемориальной доске

14:10, 07 мая, 2022
В Ижевске сотрудники и ветераны органов безопасности Удмуртии возложили цветы к мемориальной доске
14:10, 07 мая, 2022
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#память\n#Великая Отечественная Война
Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии
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Участники мероприятия почтили память тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии Дня Победы в Ижевске 6 мая состоялось возложение цветов к мемориальной доске с именами сотрудников органов безопасности, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртской Республике.

В мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны органов безопасности республики, а также представители общественности. Они почтили память тех, чьи имена находятся на мемориальной доске, установленной на дом №190 по улице Пушкинской.

В рамках акции «Фронтовые бригады» ребята кадетского пограничного центра «Граница» имени Героя России Сергея Борина провели концерт. 

Участникам мероприятия вручили грамоты и памятные подарки. 

14:10, 07 мая, 2022
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#память\n#Великая Отечественная Война