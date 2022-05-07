В Ижевске сотрудники и ветераны органов безопасности Удмуртии возложили цветы к мемориальной доске

Ижевск. Удмуртия. В преддверии Дня Победы в Ижевске 6 мая состоялось возложение цветов к мемориальной доске с именами сотрудников органов безопасности, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртской Республике.

В мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны органов безопасности республики, а также представители общественности. Они почтили память тех, чьи имена находятся на мемориальной доске, установленной на дом №190 по улице Пушкинской.

В рамках акции «Фронтовые бригады» ребята кадетского пограничного центра «Граница» имени Героя России Сергея Борина провели концерт.

Участникам мероприятия вручили грамоты и памятные подарки.