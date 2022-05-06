В Ижевске состоялось шествие к воинскому мемориалу на Северном кладбище

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 6 мая состоялось шествие, приуроченное 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Колонна двинулась от здания администрации Индустриального района. Для обеспечения безопасности был перекрыт ряд улиц: часть Дзержинского, Буммашевская и Удмуртская. Вдоль дорог участников колонны приветствовали жители города разных возрастов.

На воинском мемориале Северного кладбища присутствовали труженики тыла, представители городских и районных властей. Участники шествия возложили цветы к памятнику советским войнам.



Напомним, что 7 мая в Ижевске на время репетиции Парада Победы перекроют улицу Пушкинскую.