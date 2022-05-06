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В Ижевске состоялось шествие к воинскому мемориалу на Северном кладбище

12:15, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске состоялось шествие к воинскому мемориалу на Северном кладбище
12:15, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
941
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День Победы
Фото: ИА «Сусанин»
941
0

Колонна проследовала по нескольким улицам Индустриального района.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 6 мая состоялось шествие, приуроченное 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Колонна двинулась от здания администрации Индустриального района. Для обеспечения безопасности был перекрыт ряд улиц: часть Дзержинского, Буммашевская и Удмуртская. Вдоль дорог участников колонны приветствовали жители города разных возрастов.

На воинском мемориале Северного кладбища присутствовали труженики тыла, представители городских и районных властей. Участники шествия возложили цветы к памятнику советским войнам.

Напомним, что 7 мая в Ижевске на время репетиции Парада Победы перекроют улицу Пушкинскую.

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12:15, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
941
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День Победы