Количество пишущих ГИА в Удмуртии и исчезновение Назарбаева из Конституции Казахстана: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. В среду, 5 мая, потеплеет до +13 градусов.

Экзамены

В 2022 году в Удмуртии в экзаменах для выпускников 11 классов примут участие 6 926 человек, для 9 классов — 16 532 человека, сообщает министр образования республики Светлана Болотникова. Досрочный этап ГИА прошёл в штатном режиме. Основной начнётся 19 мая. Более 10 тыс. работников будут задействованы в проведении экзаменов. Все они прошли соответствующее обучение.

Продажи iPhone

Новый iPhone SE, продажи которого в мире начались 18 марта, добрался и до российских прилавков, несмотря на прекращение официальных поставок продукции Apple в РФ. ОБ этом пишут «Известия». При этом продавцы не объясняют, как смартфоны попали в Россию. Отмечается, что некоторое количество техники было закуплено в ОАЭ и Австралии.

Убрали из Конституции

Упоминания о бывшем президенте Назарбаеве исключили из проекта новой Конституции Казахстана, сообщает «Интерфакс». Из статьи 42 исключено положение о праве первого главы государства избираться на пост более двух раз подряд. Из 46 статьи исключен пункт о том, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом.

В статье 91 исчезло упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента — Елбасы и о неизменности его статуса.

Отказались платить

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил об отказе страны платить за российский газ рублями, сообщает «Газета.ru».

«Мы привержены уже существующим соглашениям и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал дипломат.