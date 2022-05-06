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Жители Ижевска смогут позвонить в колокола Михайловского собора в память о всех погибших в войнах

08:31, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
Жители Ижевска смогут позвонить в колокола Михайловского собора в память о всех погибших в войнах
08:31, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День Победы
Фото: Pixabay.com
274
0

В храме состоится заупокойное богослужение.

Ижевск. Удмуртия. В День Победы, 9 мая, в Ижевске пройдёт акция «Колокол памяти – колокол Победы», инициированная Свято-Михайловским собором. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акция начнётся в 12:00 сразу после «Бессмертного полка». Сначала пройдёт минута молчания. В память о погибших в Великой Отечественной войне будет дан звон колоколов. В 12:30 внутри собора начнётся панихида по павшим защитникам родины.

«В течение дня каждый желающий сможет позвонить в колокол в память о погибших воинах», — говорится в сообщении администрации.

 

 

08:31, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День Победы