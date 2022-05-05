Итоги дня: завершение отопительного сезона в Ижевске и матпомощь семьям погибших на Украине военных

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии выявлено 33 новых случая заражения ковидом.

Завершение отопительного сезона

Власти Ижевска приняли решение о завершении отопительного сезона в связи с установлением среднесуточной тепловой температуры воздуха. Отопление начнут отключать с 11 мая.

Нашли снаряд

В деревне Штанигурт Глазовского района обнаружили артиллерийский снаряд. Боеприпас транспортировали на полигон, где он был уничтожен.

Задержали браконьеров

Двоих браконьеров задержали в Удмуртии за ловлю рыбы с помощью запрещённого орудия — остроги. При этом злоумышленники использовали подсветку и надувную лодку. Добычей браконьеров стали 19 штук рыб.

Разгул стихии

4 и 5 мая в результате усиления ветра в 12 муниципальных округах Удмуртии зафиксированы аварийные отключения электроснабжения. Причиной стало повреждение линий электропередач. Ижевске, Воткинске, Глазове и Дебесах порывы ветра достигали 18 м/с.

Строят ливнёвку

На улице Красной в Ижевске, где строятся высотные дома, началось обустройство ливнёвой канализации. Ранее данного инфраструктурного объекта здесь не было.

Помощь семьям погибших

Правительство Удмуртской Республики утвердило порядок оказания материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за гибели родственника, выполнявшего воинский долг на Украине.