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Итоги дня: завершение отопительного сезона в Ижевске и матпомощь семьям погибших на Украине военных

18:05, 05 мая, 2022
Юрий Абашев
Итоги дня: завершение отопительного сезона в Ижевске и матпомощь семьям погибших на Украине военных
18:05, 05 мая, 2022
Юрий Абашев
65
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги
Фото: pixabay.com
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Главные новости четверга.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии выявлено 33 новых случая заражения ковидом.

Завершение отопительного сезона

Власти Ижевска приняли решение о завершении отопительного сезона в связи с установлением среднесуточной тепловой температуры воздуха. Отопление начнут отключать с 11 мая.

Нашли снаряд

В деревне Штанигурт Глазовского района обнаружили артиллерийский снаряд. Боеприпас транспортировали на полигон, где он был уничтожен.

Задержали браконьеров

Двоих браконьеров задержали в Удмуртии за ловлю рыбы с помощью запрещённого орудия — остроги. При этом злоумышленники использовали подсветку и надувную лодку. Добычей браконьеров стали 19 штук рыб.

Разгул стихии

4 и 5 мая в результате усиления ветра в 12 муниципальных округах Удмуртии зафиксированы аварийные отключения электроснабжения. Причиной стало повреждение линий электропередач. Ижевске, Воткинске, Глазове и Дебесах порывы ветра достигали 18 м/с.

Строят ливнёвку

На улице Красной в Ижевске, где строятся высотные дома, началось обустройство ливнёвой канализации. Ранее данного инфраструктурного объекта здесь не было.

Помощь семьям погибших

Правительство Удмуртской Республики утвердило порядок оказания материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за гибели родственника, выполнявшего воинский долг на Украине.

18:05, 05 мая, 2022
Юрий Абашев
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги