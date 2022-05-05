Столкновение грузовиков в Удмуртии и прорыв транспортной блокады Крыма: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 5 мая, местами на территории Удмуртии пройдут небольшие дожди. Воздух днём прогреется до +5…+10 градусов.

Авария

У поворота на село Лынга в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии в четверг, 5 мая, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике. В 07:20 столкнулись два грузовика, после чего произошло возгорание. В результате аварии один человек погиб, двое травмированы. Прибывшие на место пожарные потушили пламя.

Сейчас на данном участке организовано реверсивное движение.

Уход Coca-Cola

Директор компании Coca-Cola Джеймс Куинси не исключил полного ухода с российского рынка. Об этом пишут «Известия». Сделано это может быть в случае затягивания ситуации на Украине. Coca-Cola с 9 марта уже приостановила свою деятельность на территории РФ.

Прорыв блокады

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что транспортная блокада полуострова прорвана, сообщает «Газета.ru». Сейчас восстанавливается грузовое и пассажирское сообщение с освобожденными регионами Херсонской области и приазовской части Запорожья.

Находка в горах

Германские палеонтологи нашли зуб крупнейшей хищной морской рептилии в швейцарских Альпах, сообщает «МИР 24». Исследуемая формация Кессен 200 млн лет назад являлась морским дном, но затем из-за геологических особенностей региона поднялась на высоту 2800 метров.

На этой территории сохранилось множество останков древних морских обитателей.