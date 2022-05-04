Итоги дня: снос первой «хрущёвки» в Ижевске и создание Инвестиционного комитета Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения ковидом.

Новый комитет

В Удмуртии создан Инвестиционный комитет под председательством главы республики Александра Бречалова. Новый государственный орган займётся рассмотрением вопросов, связанных с нарушением положений инвестиционной декларации Удмуртской Республики, несоблюдением Свода инвестиционных правил, а также соблюдением исполнения обязательств между республикой и инвесторами.

Снос первой «хрущёвки»

В Ижевске под снос попал дом №9 по улице Ленина, построенный в 1960 году. Дом известен как первая построенная в городе «хрущёвка». Жителей планируется расселить до конца 2022 года.

Пиротехническое шоу

В Ижевске 9 мая в 21:30 на набережной Ижевского пруда впервые состоится светомузыкальное пиротехническое представление «Салют Победы!». Огненное представление пройдёт под исполнение песен военных лет.

Больше мусора

В Удмуртии за последний месяц отмечается тридцатипроцентный рост количества мусора. Увеличение связанно с массовыми субботниками и в майскими выходными.

Зуринская красавица

Зуринская сосна, возраст которой оценивается в 360 лет, представит на конкурсе «Российское дерево года».

Спасение в болоте

В Увинском районе полицейские спасли утопающего в болоте мужчину, который сбился с пути и угодил в трясину.