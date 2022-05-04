В Удмуртии началось благоустройство дворов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовало благоустройство дворов и общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя Удмуртской Республики.

Работы ведутся как в Ижевске, так и в районах. В столице Удмуртии благоустраивают дворы на улицах Заречное шоссе, Льва Толстого и Камбарская: на придомовых территориях обновят асфальт, приведут в порядок колодцы, тротуары и газоны, установят скамейки и урны. У домов на улице Льва Толстого также установят детские спортивные площадки.

В селе Кияик Завьяловского района построят баскетбольную и волейбольную площадки, в селе Совхозный — велодорожку в сквере «Берёзовая роща». Кроме того, современные спортплощадки установят в Пирогово, Люке и Якшуре.

В сёлах Черемушки и Большая Уча Можгинского района также обустроят спортивные территории — на этих объектах уже начались работы. Ещё одна площадка со спортоборудованием появится в селе Чур Якшур-Бодьинского района.

В парке деревянных скульптур посёлка Ува появится велодорожка.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Напомним, что в Ижевске в 2022 году планируется благоустроить порядка 20 придомовых территорий. В Первомайском районе благоустроят шесть дворов, в Устиновском — пять, в Индустриальном — один, в Ленинском и Октябрьском — по четыре. Выполнением работ займётся ООО ДСК «Лидер», муниципальный контракт с которым заключили в октябре 2021 года.

Кроме того, жители Удмуртии до 30 мая могут принять участие в голосовании за общественные пространства, которые благоустроят в 2023 году. В посёлке Ува большинство жителей на данный момент отдали предпочтение появлению пешеходных дорожек и беседок для отдыха.