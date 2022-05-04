Благотворительная распродажа книг пройдёт в Ижевске 8 мая

Ижевск. Удмуртия. Книжный магазин «Кузебай» проведёт благотворительную «гаражную распродажу». Она пройдёт в воскресенье, 8 мая, в Открытом саду с 10:00 до 19:00.

«Мы будем продавать старые и новые недорогие книги. 50% выручки отправим координаторам помощи беженцам, которые сейчас находятся в Ижевске. Другие 50% пойдут на организацию книжного фестиваля, который пройдёт 3-5 июня», — сообщили организаторы.

Желающие принять участие в распродаже могут не только купить книги, но и принести свои. В таком случае книги должны быть хорошими, такими, чтобы «не стыдно было их дарить». Принимаются книги моложе 2000 года или редкие издания 1990-х годов.

Распродажа пройдёт в Открытом саду рядом с магазином «Кузебай» за зданием администрации Ижевска по адресу улица Пушкинская 276а.