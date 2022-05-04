Школьные IT-проекты в Удмуртии и новый командующий сил НАТО в Европе: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. В среду, 4 мая, местами на территории Удмуртии пройдут небольшие дожди. Воздух днём прогреется до +13…+18 градусов.

Проекты школьников

11-классники школ Удмуртии в рамках проекта «IT-вектор образования» представили 70 проектов, защита которых прошла в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-слуба Минцифры республики. Разработки охватили различные сферы — создание сайтов школ, обильные приложения для здорового образа жизни. Помимо прочего было представлено несколько игр.

Победителями стали 17 проектов.

Вывоз Tinkoff

Российский бизнесмен Олег Тиньков заявил о намерении вывезти из страны бренды Tinkoff и La Datcha, пишет «Интерффакс».

«Прощай, Тинькофф банк. Прощай, Россия. У меня не осталось ничего в России. <…> Я забираю из страны брэнды Tinkoff and La Datcha (гостевой комплекс Олега Тинькова в Астрахани, — прим. Ред.). Они принадлежат моей семье», — заявил бизнесмен.

Пособие о фейках

Центр противодействия цифровым угрозам Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) планирует разработать пособие о фейках. Об этом сообщает «Газета.ru».

Разработка будет создана на основе более 20 примеров фейковой информации и способов её разоблачения. Методичка может быть готова уже в 2022 году.

Новый командующий

Новым главнокомандующим сил НАТО в Европе стал генерал США Кристофер Каволи, пишут «Известия». Также он займет пост командующего европейским военным руководством США. Отметим, что генерал Каволи владеет русским, итальянским и французским языками, имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета