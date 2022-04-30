Удмуртия направит куклы-обереги российским солдатам в зону СВО

Ижевск. Удмуртия. В ижевском Центре объединения гражданских инициатив «Единые» прошёл мастер-класс по изготовлению удмуртского оберега – куклы-закрутки. В мероприятии приняли участие волонтёры, общественники и простые горожане, руководила действом председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова.

По словам Ишматовой, сделанные на мастер-классе куклы, наполняются позитивными пожеланиями и эмоциями, «чтобы в последующем подарить всю добрую энергетику человеку, который получит её в подарок». Эти куклы будут отправлены российским военным, участвующим в спецоперации на Украине.

«На службе сегодня много молодых людей, в том числе и из Удмуртии. Хочется, чтобы они ощущали нашу поддержку, чтобы соприкоснулись со своей Родиной. И я верю, что наши куклы-обереги и заложенный в них сакральный смысл защитят и помогут им», – рассказала Татьяна Ишматова», — сказала Ишматова.