В деревне Солдырь Глазовского района построили модульную котельную

Глазов. Удмуртия. Новую модульную котельную построили в деревне Солдырь в Глазовском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Котельную планируется запустить к началу следующего отопительного сезона. От неё будут запитаны производственные помещения водозабора и многоквартирный жилой дом с промплощадкой. Оборудование будет работать на газе, тогда как для старой котельной был необходим мазут.

Инфраструктурный объект построен в рамках инвестиционной программы «Тепловодоканала», с которым в 2019 году Глазов заключил концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что реконструкция системы теплоснабжения в посёлке Новый Воткинского района вошла в число лучших практик России 2020 года в области энергосбережения в сфере ЖКХ.