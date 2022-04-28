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В деревне Солдырь Глазовского района построили модульную котельную

16:50, 28 апреля, 2022
Юрий Абашев
В деревне Солдырь Глазовского района построили модульную котельную
16:50, 28 апреля, 2022
Юрий Абашев
722
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#Глазов\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
722
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Пуск оборудования намечен на следующий отопительный сезон.

Глазов. Удмуртия. Новую модульную котельную построили в деревне Солдырь в Глазовском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Котельную планируется запустить к началу следующего отопительного сезона. От неё будут запитаны производственные помещения водозабора и многоквартирный жилой дом с промплощадкой. Оборудование будет работать на газе, тогда как для старой котельной был необходим мазут.

Инфраструктурный объект построен в рамках инвестиционной программы «Тепловодоканала», с которым в 2019 году Глазов заключил концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что реконструкция системы теплоснабжения в посёлке Новый Воткинского района вошла в число лучших практик России 2020 года в области энергосбережения в сфере ЖКХ.

16:50, 28 апреля, 2022
Юрий Абашев
722
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ЖКХ