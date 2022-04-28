В Удмуртии за первый квартал 2022 года произошло 27 ДТП с участием лосей

Ижевск. Удмуртия. За первый квартал 2022 года в Удмуртии произошло 27 дорожных аварий с участием лосей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов.

«С конца апреля и в мае на дорогах Удмуртии обычно увеличивается число ДТП с участием лосей. В это время животные могут неожиданно выбежать на дорогу и спровоцировать столкновение», — предупредил министр.

По его словам, за прошлый год в республике зарегистрировали 218 случаев гибели лосей и кабанов в результате столкновения с автомобилями. Животных можно встретить на дорогах поздним вечером, ночью и ранним утром. Часто они появляются внезапно.

В случае наезда на лося необходимо: