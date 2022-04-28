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В Удмуртии за первый квартал 2022 года произошло 27 ДТП с участием лосей

12:50, 28 апреля, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии за первый квартал 2022 года произошло 27 ДТП с участием лосей
12:50, 28 апреля, 2022
Юрий Абашев
1411
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: pixabay.com
1411
0

Обычно животные появляются на дорогах в тёмное время суток.

Ижевск. Удмуртия. За первый квартал 2022 года в Удмуртии произошло 27 дорожных аварий с участием лосей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов.

«С конца апреля и в мае на дорогах Удмуртии обычно увеличивается число ДТП с участием лосей. В это время животные могут неожиданно выбежать на дорогу и спровоцировать столкновение», — предупредил министр.

По его словам, за прошлый год в республике зарегистрировали 218 случаев гибели лосей и кабанов в результате столкновения с автомобилями. Животных можно встретить на дорогах поздним вечером, ночью и ранним утром. Часто они появляются внезапно.

В случае наезда на лося необходимо:

  • убедиться, что в машине никто не пострадал;
  • установить на месте аварии аварийный знак;
  • позвонить в единую службу спасения по телефону 112.
12:50, 28 апреля, 2022
Юрий Абашев
1411
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП