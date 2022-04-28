В Удмуртии осудили экс-экономиста за хищение 3 млн рублей со счёта Якшурской школы

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии осудили бывшего ведущего экономиста межведомственной централизованной бухгалтерии Завьяловского района Удмуртии за хищение в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

Установлено, что 61-летняя обвиняемая с января 2018 года по август 2021 года изготовила и использовала поддельные платёжные поручения для перевода средств с расчётного счёта Якшурской среднеобразовательной школы на свои банковские счета. Всего ей удалось похитить 3 153 486 рублей.

Для легализации полученных средств женщина платила по имеющимся у неё кредитам, придавая правомерность их владению. Обвиняемая свою вину признала и раскаялась в содеянном.

Женщина пояснила, что собственных доходов ей не хватало на обслуживание имеющихся кредитов, тогда она решила при начислении зарплаты включать себя в ведомость как сотрудника.

«Для этого она заходила в онлайн-банк и подписывала платёжные поручения электронной цифровой подписью директора, таким образом, переводила себе деньги. Об этом никто не знал. Ей очень стыдно, что она так поступила», — говорится в сообщении.

Суд учёл частичное добровольное возмещение нанесённого ущерба, состояние здоровья обвиняемой и наличие у неё брата-инвалида, за которым она ухаживает. Женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком. Также на неё наложен штраф в размере 30 000 рублей.

«Заявленный по делу гражданский иск удовлетворён частично, с осуждённой в доход бюджета МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» взыскана сумма 3 137 486 рублей в возмещение имущественного ущерба, причинённого преступлениями», — сообщили в суде.