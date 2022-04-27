Итоги дня: репетиции Парада Победы в Ижевске и старт благоустройства дворов

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии выявлено 49 новых случаев ковида. Скончался 66-летний мужчина.

Полевые работы

В Удмуртии на поля Селтинского и Шарканского районов вышли первые механизаторы. В республике начинаются полевые работы. На полях закрывают влагу и боронят многолетние травы.

Первая репетиция

В Ижевске, 26 апреля, на парковке у городской администрации прошла первая основная репетиция хора отцов и сыновей. В День Победы, 9 мая, им предстоит исполнить вживую три военные песни: «Священная война», «Три танкиста», «Хотят ли русские войны».

Начало работ

В Ижевске начались работы по благоустройству придомовых территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В данный момент подрядчик начал благоустраивать три двора. В планах на 2022 год привести в порядок ещё 17.

Представили к награде

27 апреля в Глазове простились с погибшим в боях на Украине рядовым Станиславом Гагариным. Бойца посмертно представили к ордену Мужества.

Суд за аварию

Жителю Балезино грозит до семи лет колонии по делу о ДТП с четырьмя погибшими. Установлено, что вечером 2 марта 2021 года, 30-летний обвиняемый на 68 км дороги Игра-Глазов выехал на встречку, где столкнулся в лоб с другим автомобилем. В результате аварии погибла мать обвиняемого, а также водитель и два пассажира встречного автомобиля.

Причуды Авито

Редакция ИА «Сусанин» выяснила, что необычного пытаются продать жители Удмуртии на сайте объявлений «Авито». Среди необычных предложений — три двугорбых верблюда, майнинг-отель с тепличным комплексом, здание ЦУМа в Ижевске, популярный винный бар два летательных аппарата.

Перекроют Пушкинскую

В Ижевске 29 апреля, 5 и 7 мая с 18:30 до 22:00 перекроют движение на улице Пушкинской для проведения репетиций Парада Победы. Общественный транспорт перенаправят на другие улицы.