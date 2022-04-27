В Удмуртии за отсутствие сайта оштрафовали руководителя комитета по делам ГО и ЧС

Ижевск. Удмуртия. В Государственном комитете Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям выявили нарушения законодательства о доступе к информации о его деятельности. Об том сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе мониторинга надзорным органом сайтов региональных госорганов было установлено, что вышеупомянутый Государственный комитет не имеет своего сайта. Его председатель привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 13.27 КоАП РФ («Неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности государственных органов»). Чиновник оштрафован на 3 тыс. рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.