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На улице Салютовской в Ижевске появится пешеходный переход

11:10, 27 апреля, 2022
Юрий Абашев
На улице Салютовской в Ижевске появится пешеходный переход
11:10, 27 апреля, 2022
Юрий Абашев
588
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги
Фото: ИА «Сусанин»
588
0

Рядом расположена кадастровая палата.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Салютовской оборудуют новый нерегулируемый пешеходный переход. Соответствующее постановление за номером 810 опубликовано на сайте администрации города.

Зебра появится у строения №57 по улице Салютовской, где в настоящий момент располагается Федеральная кадастровая палата Росреестра. Дорожникам предстоит нанести разметку и установить соответствующие знаки. Ответственность за содержание инфраструктуры возложена на службу благоустройства города.

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11:10, 27 апреля, 2022
Юрий Абашев
588
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги