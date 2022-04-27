На улице Салютовской в Ижевске появится пешеходный переход

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Салютовской оборудуют новый нерегулируемый пешеходный переход. Соответствующее постановление за номером 810 опубликовано на сайте администрации города.

Зебра появится у строения №57 по улице Салютовской, где в настоящий момент располагается Федеральная кадастровая палата Росреестра. Дорожникам предстоит нанести разметку и установить соответствующие знаки. Ответственность за содержание инфраструктуры возложена на службу благоустройства города.



