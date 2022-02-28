Итоги дня: возобновление плановой медпомощи в Удмуртии и повышение Центробанком ключевой ставки

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии ковидом заболели 1 470 человек. В ковид-центры направили 105 заражённых.

Траты на алкоголь

За 2021 год жители Удмуртии потратили на алкоголь 20,2 млрд рублей. Траты на спиртное превысили расходы на молочные продукты, хлеб и лекарства.

Что со ставкой?

В понедельник, 28 февраля, Центробанк России повысил ключевую ставку до 20%. Эксперт Вера Костенкова прокомментировала данное решение, высказав мнение, что ЦБ пытается прекратить паническое снятие денег населением со счетов и защитить вклады граждан от инфляции.

Помощь вернётся

В Удмуртии с 1 марта возобновится оказание плановой медицинской помощи в больницах. Также вновь начнётся проведение обычной и углублённой диспансеризации, вернутся профилактические осмотры.

Переход на карту

Ижевчан призвали пользоваться для оплаты проезда в городском транспорте банковскими картами и наличкой в связи с применением санкций в отношении ряда российских банков. Это может привести к отказу работы сервисов Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay.

Масленица!

5 марта в Ижевске пройдёт городской праздник «Широкая Масленица». С программой праздника можно ознакомиться в материале ИА «Сусанин».

Краса студенчества

Студентка ИжГТУ Таисия Будина представит Удмуртию в национальном конкурсе красоты и таланта «Краса студенчества России». Финал состоится 6 марта в Самаре. Девушке из Удмуртии предстоит пройти очный этап конкурса для выхода в финал.