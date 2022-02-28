Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Один телефонный звонок Лонгрид Спортивный подарок спортивному посёлку Лонгрид Любите цирк, друзья Лонгрид

Студентка ИжГТУ представит Удмуртию на конкурсе «Краса студенчества России»

16:25, 28 февраля, 2022
Юрий Абашев
Студентка ИжГТУ представит Удмуртию на конкурсе «Краса студенчества России»
16:25, 28 февраля, 2022
Юрий Абашев
7
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс красоты
7
0

Победительницу объявят 6 марта.

Ижевск. Удмуртия. Студентка ИжГТУ Таисия Будина представит Удмуртию в национальном конкурсе красоты и таланта «Краса студенчества России», итоги которого подведут уже 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза молодёжи.

Таисия Будина успешно прошла заочный этап конкуса. Очный пройдёт с 1 по 6 марта в Самаре. Участниц ждёт самопрезентация, орфографический диктант, творческое выступление, фотоэтап и специальные конкурсные задания.

По итогам очного полуфинала определят 12 финалисток. Девушки поборются за титул «Красы студенчества России» в заключительном этапе конкурса 6 марта.  

16:25, 28 февраля, 2022
Юрий Абашев
7
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс красоты