Студентка ИжГТУ представит Удмуртию на конкурсе «Краса студенчества России»

Ижевск. Удмуртия. Студентка ИжГТУ Таисия Будина представит Удмуртию в национальном конкурсе красоты и таланта «Краса студенчества России», итоги которого подведут уже 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза молодёжи.

Таисия Будина успешно прошла заочный этап конкуса. Очный пройдёт с 1 по 6 марта в Самаре. Участниц ждёт самопрезентация, орфографический диктант, творческое выступление, фотоэтап и специальные конкурсные задания.

По итогам очного полуфинала определят 12 финалисток. Девушки поборются за титул «Красы студенчества России» в заключительном этапе конкурса 6 марта.