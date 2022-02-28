Блины на Масленицу в Удмуртии за год подорожали на 13%

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подсчитали, сколько будет стоить испечь блины на Масленицу. Статистику привёл Удмуртстат.

Статисты исходили из стандартного рецепта: 1 литр молока, 2 куриных яйца, 440 грамм пшеничной муки, 80 грамм сахара, 100 грамм подсолнечного масла, 60 грамм сливочного масла и половина чайной ложки соли.

Приготовление блинов по такому рецепту обойдётся жителям региона в 143 рубля (по ценам на январь 2022 года), тогда как в 2021 году — 126 рублей, а в 2020 — 119.

Ингредиенты к главному блюду Масленицы подорожали за год на 13%. Наибольший рост отмечен у сахара — 22%, поваренной соли — 20% и пшеничной муки — 19%.

Напомним, праздник республиканской Масленицы пройдёт в Дебёсах с 28 февраля по 6 марта. Кроме того, различные мероприятия, посвящённые празднику, пройдут во всех городах и районах Удмуртии.