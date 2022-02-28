Застрявшие на отдыхе из-за закрытия аэропортов жители Удмуртии могут воспользоваться памяткой от Ростуризма

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии, которые застряли на российских и зарубежных курортах, могут воспользоваться составленной Ростуризмом памяткой. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Удмуртской Республики.

Памятку Ростуризм разработал в связи с временным прекращением работы некоторых аэропортов. В ней изложен порядок действий застрявшего на отдыхе туриста в зависимости от местонахождения гражданина: на российском курорте или на зарубежном.

Подробнее с памяткой можно ознакомиться по ссылке.

Также открыта горячая линия Ростуризма и Общероссийского Народного фронта по телефону 8 800 200 34 11 (с 08:00 до 20:00 по московскому времени). Также работает приложение «Зарубежный помощник», созданное МИД России.